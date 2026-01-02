Resources Connection Aktie

Resources Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058

Resources Connection-Investmentbeispiel 02.01.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte eine Resources Connection-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Resources Connection-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Resources Connection-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,72 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 114,679 Resources Connection-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 577,98 USD, da sich der Wert einer Resources Connection-Aktie am 31.12.2025 auf 5,04 USD belief. Mit einer Performance von -42,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Resources Connection belief sich zuletzt auf 168,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

