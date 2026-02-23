NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Richardson Electronics-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Richardson Electronics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Richardson Electronics-Anteile an diesem Tag bei 4,98 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Richardson Electronics-Aktie investierten, hätten nun 2 008,032 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Richardson Electronics-Papiers auf 13,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 469,88 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 174,70 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Richardson Electronics bezifferte sich zuletzt auf 196,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at