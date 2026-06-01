Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Rentable Richardson Electronics-Anlage?
|
01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor 3 Jahren eingefahren
Am 01.06.2023 wurden Richardson Electronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Richardson Electronics-Papier an diesem Tag 16,39 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 61,013 Richardson Electronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Richardson Electronics-Aktie auf 16,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 036,00 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 036,00 USD entspricht einer Performance von +3,60 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Richardson Electronics bezifferte sich zuletzt auf 242,60 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!