NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Richardson Electronics-Aktien gewesen.

Am 01.06.2023 wurden Richardson Electronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Richardson Electronics-Papier an diesem Tag 16,39 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 61,013 Richardson Electronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Richardson Electronics-Aktie auf 16,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 036,00 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 036,00 USD entspricht einer Performance von +3,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Richardson Electronics bezifferte sich zuletzt auf 242,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at