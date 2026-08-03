Richardson Electronics Aktie

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WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

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Langfristige Performance 03.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Richardson Electronics-Anteile bei 7,67 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Richardson Electronics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 130,378 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 384,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 138,46 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Richardson Electronics belief sich zuletzt auf 262,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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