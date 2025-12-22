Richardson Electronics Aktie

Richardson Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Richardson Electronics-Anlage 22.12.2025 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Richardson Electronics-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,49 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,272 Richardson Electronics-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 10,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 240,31 USD wert. Mit einer Performance von +140,31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Richardson Electronics betrug jüngst 154,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Richardson Electronics Ltd.mehr Nachrichten