NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Richardson Electronics-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,49 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,272 Richardson Electronics-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 10,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 240,31 USD wert. Mit einer Performance von +140,31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Richardson Electronics betrug jüngst 154,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at