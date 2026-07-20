NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Richardson Electronics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 9,58 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Richardson Electronics-Aktie investierten, hätten nun 1 043,841 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Richardson Electronics-Aktien wären am 17.07.2026 17 933,19 USD wert, da der Schlussstand 17,18 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 79,33 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Richardson Electronics betrug jüngst 246,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at