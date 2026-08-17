Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Richardson Electronics-Investment
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Richardson Electronics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 9,49 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Richardson Electronics-Aktie investierten, hätten nun 10,537 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 214,33 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 14.08.2026 auf 20,34 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 114,33 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Richardson Electronics eine Marktkapitalisierung von 294,89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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