Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Lukrativer Richardson Electronics-Einstieg?
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16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richardson Electronics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Richardson Electronics-Anteile an diesem Tag bei 6,76 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 479,290 Richardson Electronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Richardson Electronics-Aktie auf 11,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 405,33 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 64,05 Prozent.
Richardson Electronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 159,62 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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