Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Richardson Electronics-Performance
|
13.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richardson Electronics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Richardson Electronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,46 USD. Bei einem Richardson Electronics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,405 Richardson Electronics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Richardson Electronics-Aktie auf 13,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178,95 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 78,95 Prozent.
Der Börsenwert von Richardson Electronics belief sich jüngst auf 191,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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