Richardson Electronics Aktie

Richardson Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Richardson Electronics-Performance 13.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richardson Electronics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Richardson Electronics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Richardson Electronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,46 USD. Bei einem Richardson Electronics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,405 Richardson Electronics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Richardson Electronics-Aktie auf 13,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178,95 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 78,95 Prozent.

Der Börsenwert von Richardson Electronics belief sich jüngst auf 191,78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Richardson Electronics Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Richardson Electronics Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Richardson Electronics Ltd. 13,77 3,15% Richardson Electronics Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Neue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen