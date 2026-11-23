Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Langfristige Anlage
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richardson Electronics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Richardson Electronics-Aktie bei 11,40 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Richardson Electronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 877,193 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Richardson Electronics-Aktie auf 15,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 157,89 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 31,58 Prozent.
Richardson Electronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 218,58 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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