Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Profitable Richardson Electronics-Investition?
|
04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurde das Richardson Electronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 15,52 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,443 Richardson Electronics-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,30 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 01.05.2026 auf 14,48 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,70 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Richardson Electronics einen Börsenwert von 207,63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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