NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Richardson Electronics-Aktie gebracht.

Am 16.02.2021 wurde die Richardson Electronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Richardson Electronics-Papier bei 6,93 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 144,300 Richardson Electronics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 991,34 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 13.02.2026 auf 13,80 USD belief. Damit wäre die Investition 99,13 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Richardson Electronics belief sich zuletzt auf 197,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at