NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Richardson Electronics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Richardson Electronics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8,84 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 131,222 Richardson Electronics-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 24.04.2026 16 334,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,44 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 63,35 Prozent.

Zuletzt verbuchte Richardson Electronics einen Börsenwert von 207,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at