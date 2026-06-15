NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Richardson Electronics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.06.2016 wurde das Richardson Electronics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,25 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Richardson Electronics-Aktie investiert hat, hat nun 19,048 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 17,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 334,29 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 334,29 USD, was einer positiven Performance von 234,29 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Richardson Electronics eine Marktkapitalisierung von 252,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at