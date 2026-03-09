NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Richardson Electronics gewesen.

Richardson Electronics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Richardson Electronics-Aktie bei 21,57 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 46,361 Richardson Electronics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.03.2026 auf 11,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 518,31 USD wert. Damit wäre die Investition um 48,17 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Richardson Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 160,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at