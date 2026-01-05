Richardson Electronics Aktie

Richardson Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

Frühe Anlage 05.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Richardson Electronics-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Richardson Electronics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Richardson Electronics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14,33 USD. Bei einem Richardson Electronics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 69,784 Richardson Electronics-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.01.2026 750,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,76 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,91 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Richardson Electronics belief sich jüngst auf 153,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
