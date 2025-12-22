Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|Lukratives Roivant Sciences-Investment?
|
22.12.2025 10:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roivant Sciences von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Roivant Sciences-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,20 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 138,889 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Roivant Sciences-Papiers auf 22,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 112,50 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 211,25 Prozent angewachsen.
Am Markt war Roivant Sciences jüngst 15,60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
