Wer vor Jahren in Roivant Sciences-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Roivant Sciences-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Roivant Sciences-Papier an diesem Tag bei 9,00 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,111 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 38,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 429,50 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 329,50 Prozent angezogen.

Roivant Sciences war somit zuletzt am Markt 27,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at