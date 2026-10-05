Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|Roivant Sciences-Investment im Blick
|
05.10.2026 10:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roivant Sciences von vor 5 Jahren eingefahren
Roivant Sciences-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Roivant Sciences-Anteile an diesem Tag bei 6,82 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Roivant Sciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 466,276 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 35,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52 375,37 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 423,75 Prozent gleich.
Am Markt war Roivant Sciences jüngst 25,87 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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