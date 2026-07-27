Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|Frühe Anlage
|
27.07.2026 10:04:12
NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roivant Sciences von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Roivant Sciences-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 86,580 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.07.2026 3 031,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,01 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 203,12 Prozent angewachsen.
Der Roivant Sciences-Wert an der Börse wurde auf 25,15 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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