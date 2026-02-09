Roivant Sciences Aktie

WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017

Roivant Sciences-Investition 09.02.2026 10:04:28

NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roivant Sciences von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Roivant Sciences-Investment verdienen können.

Am 09.02.2025 wurde die Roivant Sciences-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Roivant Sciences-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,89 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Roivant Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 91,827 Roivant Sciences-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Roivant Sciences-Papiers auf 25,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 370,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 137,10 Prozent gesteigert.

Der Roivant Sciences-Wert an der Börse wurde auf 17,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

