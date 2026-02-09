Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|Roivant Sciences-Investition
|
09.02.2026 10:04:28
NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roivant Sciences von vor einem Jahr eingefahren
Am 09.02.2025 wurde die Roivant Sciences-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Roivant Sciences-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,89 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Roivant Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 91,827 Roivant Sciences-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Roivant Sciences-Papiers auf 25,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 370,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 137,10 Prozent gesteigert.
Der Roivant Sciences-Wert an der Börse wurde auf 17,97 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roivant Sciences
Analysen zu Roivant Sciences
Aktien in diesem Artikel
|Roivant Sciences
|21,45
|10,97%