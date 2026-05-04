NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roivant Sciences von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Roivant Sciences-Einstiegs gewesen.

Die Roivant Sciences-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,48 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 87,108 Roivant Sciences-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 01.05.2026 auf 27,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 424,22 USD wert. Mit einer Performance von +142,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Roivant Sciences belief sich zuletzt auf 19,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at