Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|Frühe Anlage
|
19.10.2026 10:04:18
NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roivant Sciences von vor einem Jahr eingefahren
Am 19.10.2025 wurde die Roivant Sciences-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Roivant Sciences-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,26 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 57,937 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Roivant Sciences-Papiers auf 33,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 942,64 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 94,26 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Roivant Sciences zuletzt 24,15 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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