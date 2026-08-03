Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|Lukratives Roivant Sciences-Investment?
|
03.08.2026 10:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roivant Sciences-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Roivant Sciences-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Roivant Sciences-Papier bei 11,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 869,565 Roivant Sciences-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2026 auf 33,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 486,96 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 194,87 Prozent vermehrt.
Am Markt war Roivant Sciences jüngst 24,50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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