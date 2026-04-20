Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|Roivant Sciences-Investition
|
20.04.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roivant Sciences von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Roivant Sciences-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 017,294 Roivant Sciences-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 345,88 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 203,46 Prozent angewachsen.
Am Markt war Roivant Sciences jüngst 21,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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