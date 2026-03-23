NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roivant Sciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Roivant Sciences-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Roivant Sciences-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Roivant Sciences-Anteile betrug an diesem Tag 9,65 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Roivant Sciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 103,627 Roivant Sciences-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 870,47 USD, da sich der Wert eines Roivant Sciences-Papiers am 20.03.2026 auf 27,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 187,05 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Roivant Sciences betrug jüngst 19,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at