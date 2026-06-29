NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roivant Sciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Roivant Sciences-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 11,39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,780 Roivant Sciences-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 26.06.2026 299,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,07 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +199,12 Prozent.

Der Marktwert von Roivant Sciences betrug jüngst 24,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at