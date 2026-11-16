NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roivant Sciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Roivant Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Roivant Sciences-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20,29 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 492,854 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 482,50 USD, da sich der Wert eines Roivant Sciences-Anteils am 13.11.2026 auf 39,53 USD belief. Das entspricht einem Plus von 94,83 Prozent.

Roivant Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at