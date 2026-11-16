Roivant Sciences Aktie

Roivant Sciences ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Roivant Sciences-Anlage im Blick 16.11.2026 10:03:29

NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roivant Sciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Roivant Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Roivant Sciences-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20,29 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 492,854 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 482,50 USD, da sich der Wert eines Roivant Sciences-Anteils am 13.11.2026 auf 39,53 USD belief. Das entspricht einem Plus von 94,83 Prozent.

Roivant Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Roivant Sciences

mehr Nachrichten

Analysen zu Roivant Sciences

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Roivant Sciences 35,59 -0,14% Roivant Sciences

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen