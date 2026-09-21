Roivant Sciences Aktie
WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017
|Langfristige Anlage
|
21.09.2026 10:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roivant Sciences von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Roivant Sciences-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Roivant Sciences-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15,04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,649 Roivant Sciences-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 264,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,77 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 164,43 Prozent.
Zuletzt verbuchte Roivant Sciences einen Börsenwert von 28,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roivant Sciences
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roivant Sciences von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
08.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
07.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roivant Sciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Roivant Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roivant Sciences von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Roivant Sciences
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Roivant Sciences
|34,44
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.