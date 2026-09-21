Roivant Sciences Aktie

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WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017

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Langfristige Anlage 21.09.2026 10:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roivant Sciences von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Roivant Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Roivant Sciences-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Roivant Sciences-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15,04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,649 Roivant Sciences-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 264,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,77 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 164,43 Prozent.

Zuletzt verbuchte Roivant Sciences einen Börsenwert von 28,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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