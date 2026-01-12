Roivant Sciences Aktie
12.01.2026
NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roivant Sciences von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Roivant Sciences-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Roivant Sciences-Anteile bei 10,63 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Roivant Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 9,407 Roivant Sciences-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 206,77 USD, da sich der Wert einer Roivant Sciences-Aktie am 09.01.2026 auf 21,98 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106,77 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Roivant Sciences einen Börsenwert von 15,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
