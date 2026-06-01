NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roivant Sciences von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Roivant Sciences-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Roivant Sciences-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 909,918 Roivant Sciences-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Roivant Sciences-Papiers auf 29,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 288,44 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 172,88 Prozent.

Der Börsenwert von Roivant Sciences belief sich jüngst auf 21,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at