NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Ross Stores-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Ross Stores-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ross Stores-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 123,33 USD. Bei einem Ross Stores-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81,083 Ross Stores-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ross Stores-Aktie auf 241,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 562,96 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 95,63 Prozent gesteigert.

Ross Stores wurde jüngst mit einem Börsenwert von 76,30 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at