NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ross Stores von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ross Stores-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ross Stores-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Ross Stores-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 103,37 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 96,740 Ross Stores-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.05.2026 auf 233,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 585,86 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 125,86 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Ross Stores einen Börsenwert von 75,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at