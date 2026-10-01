Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Lohnendes Ross Stores-Investment?
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01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ross Stores-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 64,30 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Ross Stores-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 155,521 Ross Stores-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 36 298,60 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Papiers am 30.09.2026 auf 233,40 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 262,99 Prozent gesteigert.
Der Ross Stores-Wert an der Börse wurde auf 74,73 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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