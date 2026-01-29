NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ross Stores-Investment verdienen können.

Am 29.01.2025 wurden Ross Stores-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Ross Stores-Papier bei 150,15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,666 Ross Stores-Papiere. Die gehaltenen Ross Stores-Aktien wären am 28.01.2026 123,90 USD wert, da der Schlussstand 186,04 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23,90 Prozent gesteigert.

Ross Stores erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 60,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at