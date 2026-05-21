Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Lohnender Ross Stores-Einstieg?
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21.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Ross Stores-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 152,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,550 Ross Stores-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 426,45 USD, da sich der Wert einer Ross Stores-Aktie am 20.05.2026 auf 217,79 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 42,64 Prozent.
Insgesamt war Ross Stores zuletzt 68,36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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