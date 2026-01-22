Ross Stores Aktie

WKN: 870053 / ISIN: US7782961038

Hochrechnung 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ross Stores von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ross Stores-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ross Stores-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Ross Stores-Papier an diesem Tag bei 54,14 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Ross Stores-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 184,706 Ross Stores-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 35 522,72 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Papiers am 21.01.2026 auf 192,32 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 255,23 Prozent vermehrt.

Am Markt war Ross Stores jüngst 61,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

