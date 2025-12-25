Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Ross Stores-Performance
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ross Stores von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Ross Stores-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 54,33 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 184,060 Ross Stores-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (181,68 USD), wäre die Investition nun 33 440,09 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 234,40 Prozent.
Ross Stores wurde jüngst mit einem Börsenwert von 58,49 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
