Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Frühe Anlage
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09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ross Stores von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ross Stores-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ross Stores-Papier bei 58,19 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Ross Stores-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 171,851 Ross Stores-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 217,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37 415,36 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 274,15 Prozent.
Jüngst verzeichnete Ross Stores eine Marktkapitalisierung von 68,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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