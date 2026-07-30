Ross Stores Aktie

Ross Stores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870053 / ISIN: US7782961038

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Lukrative Ross Stores-Investition? 30.07.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ross Stores von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ross Stores-Aktie Anlegern gebracht.

Die Ross Stores-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 122,69 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ross Stores-Aktie investiert, befänden sich nun 81,506 Ross Stores-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.07.2026 20 536,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 251,96 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 105,36 Prozent.

Am Markt war Ross Stores jüngst 81,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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