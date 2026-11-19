So viel hätten Anleger mit einem frühen Ross Stores-Investment verdienen können.

Am 19.11.2021 wurde das Ross Stores-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Ross Stores-Aktie bei 112,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,887 Ross Stores-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ross Stores-Papiers auf 227,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 201,84 USD wert. Damit wäre die Investition 101,84 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Ross Stores belief sich jüngst auf 70,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at