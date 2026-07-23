NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ross Stores-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Ross Stores-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Ross Stores-Aktie letztlich bei 112,03 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Ross Stores-Aktie investierten, hätten nun 8,926 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.07.2026 auf 238,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 126,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112,63 Prozent vermehrt.

Ross Stores markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 75,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at