Ross Stores Aktie

Ross Stores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870053 / ISIN: US7782961038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ross Stores-Investment 23.07.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ross Stores-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Ross Stores-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Ross Stores-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Ross Stores-Aktie letztlich bei 112,03 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Ross Stores-Aktie investierten, hätten nun 8,926 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.07.2026 auf 238,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 126,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112,63 Prozent vermehrt.

Ross Stores markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 75,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ross Stores Inc.

mehr Nachrichten