Ross Stores Aktie

Ross Stores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870053 / ISIN: US7782961038

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Hochrechnung 27.08.2026 16:03:34

NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ross Stores-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Ross Stores-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Ross Stores-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Ross Stores-Anteile bei 118,89 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,841 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ross Stores-Papiers auf 236,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198,73 USD wert. Mit einer Performance von +98,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Ross Stores betrug jüngst 77,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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