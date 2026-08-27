Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Hochrechnung
|
27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ross Stores-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Ross Stores-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Ross Stores-Anteile bei 118,89 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,841 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ross Stores-Papiers auf 236,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198,73 USD wert. Mit einer Performance von +98,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Ross Stores betrug jüngst 77,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ross Stores Inc.
|
27.08.26
|Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
27.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ross Stores-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
21.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
21.08.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Freitagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Optimismus in New York: So performt der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
21.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Ross Stores Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ross Stores Inc.
|197,44
|-3,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.