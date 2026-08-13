NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ross Stores-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Ross Stores-Einstiegs gewesen.

Ross Stores-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 150,28 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,654 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 651,92 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Papiers am 12.08.2026 auf 248,25 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 65,19 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Ross Stores belief sich jüngst auf 80,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at