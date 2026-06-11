Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Ross Stores-Anlage
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11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ross Stores von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Ross Stores-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Ross Stores-Aktie letztlich bei 53,63 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Ross Stores-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,646 Ross Stores-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 324,45 USD, da sich der Wert einer Ross Stores-Aktie am 10.06.2026 auf 231,92 USD belief. Damit wäre die Investition 332,44 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Ross Stores eine Marktkapitalisierung von 73,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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