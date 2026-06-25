Ross Stores Aktie

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WKN: 870053 / ISIN: US7782961038

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Frühe Anlage 25.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ross Stores von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ross Stores-Aktie gebracht.

Am 25.06.2023 wurde das Ross Stores-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ross Stores-Papier bei 108,66 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,920 Ross Stores-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.06.2026 auf 228,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 210,37 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 110,37 Prozent gesteigert.

Der Ross Stores-Wert an der Börse wurde auf 73,55 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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