NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ross Stores von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit der Ross Stores-Aktie statt. Der Schlusskurs der Ross Stores-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 151,27 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Ross Stores-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,107 Ross Stores-Anteilen. Die gehaltenen Ross Stores-Anteile wären am 31.12.2025 11 908,51 USD wert, da der Schlussstand 180,14 USD betrug. Mit einer Performance von +19,09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Ross Stores-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
