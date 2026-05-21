Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Stockdividende
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21.05.2026 16:36:57
NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: Über diese Dividende können sich Ross Stores-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores am 20.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD zu zahlen. Damit wurde die Ross Stores-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10,20 Prozent erhöht. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Ross Stores beträgt 528,09 Mio. USD. Damit wurde die Ross Stores-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,06 Prozent aufgestockt.
Ross Stores-Stockdividendenrendite
Der Ross Stores-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 217,79 USD aus dem NASDAQ-Handel. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Ross Stores-Wertpapiers 0,86 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 0,98 Prozent.
Gegenüberstellung von Ross Stores-Aktienkurs und realer Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Ross Stores-Aktienkurs via NASDAQ 76,71 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 80,76 Prozent besser entwickelt als der Ross Stores-Kurs.
Ross Stores-Dividendenausblick
Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,80 USD voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,83 Prozent fallen.
Wichtigste Eckdaten von Ross Stores
Ross Stores ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 68,355 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Ross Stores weist aktuell ein KGV von 28,53 auf. 2026 setzte Ross Stores 22,751 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 6,61 USD.
Redaktion finanzen.at
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