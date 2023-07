NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Royal Gold-Investment abgeworfen

Vor Jahren in Royal Gold eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Royal Gold-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Royal Gold-Aktie an diesem Tag bei 91,92 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Royal Gold-Aktie investierten, hätten nun 10,879 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.07.2023 gerechnet (121,54 USD), wäre die Investition nun 1 322,24 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 322,24 USD entspricht einer Performance von +32,22 Prozent.

Royal Gold erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at