Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
30.12.2025 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 3 Jahren eingebracht
Am 30.12.2022 wurden Royal Gold-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Royal Gold-Aktie an diesem Tag bei 112,72 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,887 Royal Gold-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Royal Gold-Papiers auf 225,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +99,89 Prozent.
Am Markt war Royal Gold jüngst 19,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
